Gerson destaca vontade do Flamengo no clássico: ‘Lutar até o final’

Com gol de Léo Pereira nos acréscimos, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 no Maracanã e garantiu mais três pontos no Campeonato Carioca. Assim, Gerson concedeu uma entrevista na zona mista e destacou a vontade dos jogadores rubro-negros no clássico.

Gerson analisa vitória do Flamengo

“É preciso entender que é um clássico. São duas equipes grandes. É um jogo difícil, onde ninguém dá nada de graça. A gente tentou contra o Vasco, mas infelizmente não conseguimos. É importante frisar que mais uma vez não tomamos gols. O jogo estava difícil, mas continuamos tentando e fomos premiados com um gol. A gente trabalha para sempre estar evoluindo”, disse Gerson.

“Quando se tem a bola, é evidente que o erro é mais constante. A gente gosta de ter a bola e não vai acertar sempre, mas é importante frisar nossa vontade de sempre querer acertar e de lutar até o final para tentar sair vitorioso”, completou Gerson.

Adaptação de De La Cruz

Em seguida, Gerson fez uma análise do começo de De La Cruz no Flamengo. O uruguaio é um dos reforços do clube para 2024 e ainda está se adaptando ao futebol brasileiro. O meio-campista de 26 anos pertencia ao River Plate e custou US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões) aos cofres rubro-negros.

“Isso demanda tempo. É um jogador diferente, que vem do futebol argentino. A gente vai tentando se entender. Ele (De La Cruz) jogou poucos minutos com Arrascaeta, mesmo sendo da mesma seleção (Uruguai). A gente vai tentando se entender ali e encaixar o mais rápido possível”, afirmou Gerson.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo sábado (10), diante do Volta Redonda, às 16h, no Maracanã, pela sétima rodada da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra está na segunda colocação do Carioca, com 12 pontos conquistados.

