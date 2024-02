Como Neymar inflamou a Vila Belmiro e ajudou Santos no clássico

Neymar inflama Vila Belmiro durante clássico - (crédito: Raul Baretta/Santos) Jogada10 Jogada10

O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira (7/2), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida, que marcou mais uma boa atuação da equipe de Fábio Carille, contou com uma presença especial. Afinal, o atacante Neymar esteve presente no Urbano Caldeira para prestigiar o clássico. Contudo, o astro da Seleção Brasileira ajudou, indiretamente, no triunfo do Peixe.

O craque da Seleção Brasileira chegou por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Santos já vencia o rival Corinthians por 1 a 0, e causou alvoroço nos corredores da Vila. Teve criança emocionada, adolescente chorando e muito adulto com camisa do Santos em mãos pedindo um autógrafo ou uma foto com o ídolo.

A presença de Neymar ajudou, então, a inflamar a Vila Belmiro. Diante dos olhares do jogador do Al-Hilal, a torcida cantava mais alto quando precisava e apoiava quando tinha que apoiar. Mas ter o atacante ali nos camarotes também ajudou a diminuir a pressão em cima dos atletas do Santos, que estavam ali em cima. O Peixe não vencia o Corinthians há quatro jogos. Além disso, os últimos embates na Baixada Santista terminaram com triunfo do clube do Parque São Jorge e bastante confusão.

‘Neymar, aqui você sempre será aplaudido’

Durante o intervalo, o telão da Vila Belmiro exibiu um vídeo com lances marcantes de Neymar e uma mensagem de feliz aniversário, já que o atacante completou 32 anos no último dia 5. No fim do vídeo, apareceu uma fase que dizia “aqui você sempre será aplaudido”. O carinho dos torcedores também se fez presente com gritos de “volta, Neymar”.

Após a partida, o camisa 10 da Seleção Brasileira invadiu a coletiva do técnico Fábio Carille e atendeu um por um, entre jogadores, funcionários, membros da diretoria e pessoas próximas ao presidente Marcelo Teixeira, convidadas ao espaço. Por fim, Neymar brincou com sua presença na Vila:

”Sou pé-quente”.

Nos últimos meses, o Santos tem trabalhado para se reaproximar do jogador e seu staff, desde a gestão Andres Rueda. Em abril do ano passado, Neymar esteve na Vila Belmiro acompanhando o empate sem gols do Peixe com o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana.

O Peixe trabalha para um retorno do ídolo nos próximos anos. A presença dele no clássico contra o Corinthians mostrou que ele ainda é querido e pode ser importante apenas pela sua presença no local.

