Breno Lopes mostra-se indeciso em deixar o Palmeiras e fechar com o Vasco

O Vasco negocia a possível vinda de Breno Lopes com o jogador e seus representantes. Contudo, de acordo com apuração das páginas ‘Info Palestras’ e ‘Nosso Palestra’ confirmada pelo Jogada10, o atacante está indeciso sobre uma mudança de clube. Pelo lado do Palmeiras, há o interesse de iniciar tratativas e aguarda uma definição deste impasse.

Breno analisa a possibilidade de mudar de ares, pois entende que está em uma situação confortável no Verdão. Além do que ele tem o prestígio do treinador Abel Ferreira, que ainda gostaria de contar com o atleta no elenco, e disputa uma posição em time titular. Especialmente pelo fato de que Dudu está em processo de recuperação de uma lesão grave no joelho.

Por outro lado, caso Lopes feche com o Cruz-Maltino, ele teria que se provar em um ambiente novo, fator que pesa na sua decisão. Por sinal, na teoria, o Gigante da Colina busca a sua contratação para ser o reserva de Vegetti. No entanto, esta não é a posição preferencial do atacante. Ele foi utilizado nesta condição em algumas oportunidades, mas originalmente atua aberto no ataque.

O Palmeiras deseja negociá-lo, pois o vínculo de Breno expira no final da temporada. Ou seja, o Verdão quer evitar perder o jogador de graça. Até porque, se essa indefinição se estender, o atacante pode assinar um pré-contrato com outro clube na metade do ano.

Passagem de altos e baixos pelo Palmeiras

Até o momento, a passagem de Breno Lopes é repleta de altos e baixos no Alviverde. Isso porque ele foi o autor do gol que garantiu o título da Libertadores de 2020 sobre o Santos, no Maracanã. Além de mais um tento importante em cima do Fluminense, na reta final da última edição da Série A. Momento em que recuperou a titularidade após a contusão de Dudu.

O período do atacante no Palmeiras também foi cercado de críticas da torcida para seu desempenho, especialmente em 2023. Inclusive, o jogador respondeu tal situação com gestos obscenos após marcar no duelo com o Goiás, em setembro. Vale ressaltar que ele chegou ao clube paulista como uma aposta depois de destaque pelo Juventude. Neste início de temporada, Breno esteve em quatro partidas, mas não anotou sequer um gol.

Vasco fecha com dois atacantes e segue no mercado

Até o momento, o Gigante da Colina fechou com apenas dois atacantes. No caso, Adson em definitivo e David por empréstimo junto ao Internacional. Além de Breno, o Vasco ainda negocia com Pedro Henrique, também do Colorado. Este segundo viria para brigar pela titularidade na ponta-esquerda.

Até o momento, no setor ofensivo, o Gigante da Colina ainda teve a saída de quatro peças que encerraram a temporada. Alex Teixeira não renovou o contrato, bem como Sebastián não apresentou bom desempenho e o clube optou por não o adquirir em definitivo. Já no caso de Orellano, o argentino demonstrou o desejo de deixar o futebol brasileiro e recentemente foi emprestado ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Além da venda de Pec para o Los Angeles Galaxy, do mesmo país.

Para a função de centroavante, Ramón Dias conta apenas com Vegetti. Com isso, o técnico argentino costuma utilizar o jovem Rayan, uma revelação da base. Mesmo que atue nesta condição ou em algumas situações ao lado do Pirata, o jogador, de 17 anos, originalmente atua pelos lados do ataque.

