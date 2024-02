Igor Coronado rescinde com Al-Ittihad e dá preferência ao Corinthians

Igor Coronado nunca atuou no futebol brasileiro - (crédito: Foto: Abdel Ghani Bashir/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O meia Igor Coronado parece estar disposto a defender o Corinthians em 2024. O jogador, que rescindiu seu contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nesta quarta-feira (07), diz ter gostado da proposta feita pelo Timão e está dando preferência ao Alvinegro no mercado brasileiro. Aliás, vale ressaltar que o atleta nunca jogou no Brasil e busca sua primeira passagem no país.

A oferta alvinegra é de um vínculo por duas temporadas ao meia de 31 anos. Antes mesmo de rescindir com o clube saudita, Igor Coronado já sabia de valores e condições contratuais oferecidas pelo Corinthians. Por outro lado, a diretoria do Timão se mostra muito otimista, mas também prega cautela para evitar novas frustrações como aconteceu nas últimas negociações do clube.

No Alvinegro, Igor disputaria posição com Rodrigo Garro, Matías Rojas e Matheus Araújo. Apesar de ter muitas opções no setor, o Corinthians considera o meio de campo uma posição carente.

Com o desejo de atuar no futebol brasileiro, uma vez que não jogou em seu país natal no profissional, Coronado foi oferecido, anteriormente, ao Flamengo. Entretanto, o clube carioca, alegando que prioriza outras posições no mercado, descartou a contratação. Natural de Londrina, no Paraná, Igor Coronado tem passagens pelo futebol inglês (Milton Keynes Dons), italiano (Palermo e Trapani), maltês (Floriana) e emiradense (Sharjah FC).

Até o momento, o Corinthians já anunciou os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, os laterais-esquerdo Hugo e Diego Palacios, o volante Raniele, o meia Rodrigo Garro e o atacante Pedro Raul.

