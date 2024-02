Palmeiras defende invencibilidade de seis anos contra o Ituano

Palmeiras e Ituano duelaram pela semifinal do Paulistão do ano passado - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras encara o Ituano nesta quinta-feira (08), às 21h, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Após perder a Supercopa Rei do Brasil para o São Paulo, o Verdão tenta manter o embalo no Estadual, no qual está invicto com três vitórias e um empate, e é líder do grupo B. Para isso, o Alviverde também se apega no retrospecto recente contra o Galo de Itu, já que não perde para o adversário há seis anos.

A última vez que o Ituano venceu o Palmeiras foi no Campeonato Paulista de 2017. Na ocasião, o duelo aconteceu no Novelli Júnior e o Galo venceu por 1 a 0, com gol de Guly. Contudo, na sequência, as equipes se enfrentaram mais seis vezes e o Verdão venceu em todas as oportunidades.

Inclusive, as equipes se enfrentaram pela semifinal do Campeonato Paulista do ano passado. Em jogo muito truncado no Allianz Parque, o Palmeiras conseguiu furar a retranca do Ituano e venceu por 1 a 0, com gol de Murilo. O Verdão avançaria à final com esta vitória e se consagraria campeão mais uma vez do Estadual.

Agora, o jogo tem outras circunstâncias. O Palmeiras tenta apagar o fantasma do vice-campeonato da Supercopa Rei do Brasil e quer seguir invicto no Paulistão. Por outro lado, o Ituano, apesar de estar na segunda colocação do grupo A, soma apenas quatro pontos e está próximo da zona de rebaixamento.

