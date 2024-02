Karol Lima vai a jogo do Flamengo e fala sobre relacionamento com Léo Pereira: ‘Muito incrível’

Karoline Lima comemorou o aniversário do zagueiro Léo Pereira. Horas depois, ela foi pedida em namoro - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram) Jogada10 Jogada10

O namoro entre Karoline Lima e Léo Pereira agora é oficial. O novo casal já tem até apelido “Karolina e Karolino”, como foi falado na internet. Na vitória do Flamengo sobre o Botafogo, por 1 a 0, na noite da última quarta-feira (7), com gol do zagueirão, a modelo esteve no estádio.

Karol, no entanto, disse que está vivendo um grande momento na vida amorosa. “Espero o melhor, vivendo um dia de cada vez, até agora está muito bom, muito incrível, estamos na mesma sintonia e vamos ver o que vai dar”, disse em entrevista exclusiva ao “Jogada10”.

Aliás, a influenciadora ressaltou que foi bem recebida pelos torcedores do Flamengo e o quanto ela está satisfeita com o relacionamento com o zagueiro do Rubro-Negro.

“Estou muito feliz. Também pela torcida ter me recebido tão bem”, acrescentou.

Pedido de namoro

O affair entre Léo e Karol, afinal, começou na virada do ano. Aliás, após muita especulação que eles estão juntos, o relacionamento tornou-se oficial na madrugada da última segunda-feira (5), quando o jogador pediu-a em namoro. Ela, aliás, contou que tem muito conteúdo para soltar nas redes sociais sobre esse dia.

“Foi incrível o pedido. Eu tenho vários outros vídeos que ninguém tem. Estou doida pra soltar. Ele fez uma serenata. Foi tudo”, finalizou.

