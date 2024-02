‘Sei que a maioria em Minas é atleticano, mas eu torço para o Cruzeiro’, diz Lula em visita a MG

Lula se declarou cruzeirense em Minas Gerais - (crédito: Foto: Agência Brasil) Jogada10 Jogada10

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em Belo Horizonte para anunciar investimentos para Minas Gerais. No entanto, apaixonado por futebol, não poderia deixar o assunto de lado.

Lula, aliás, brincou sobre a quantidade de atleticanos e cruzeirenses, mas ressaltou os motivos para torcer pelo lado azul de Belo Horizonte.

“O que eu quero é que a gente construa no país uma relação civilizada. Dois políticos podem ser de partidos diferentes, ser de religiões diferentes. Torcer, aqui em Minas Gerais, para times diferentes. Por exemplo, eu sei que a maioria de mineiro é atleticano, mas eu torço para o Cruzeiro”, iniciou.

O presidente, afinal, contou os motivos para se tornar torcedor do Cruzeiro, com grandes nomes que a Raposa teve em toda sua história.

“Eu nasci antes da geração Paulo Isidoro. Eu nasci na Seleção do Tostão, do Dirceu Lopes, do Joãozinho, do Natal. Foi essa geração que me fez conhecer o futebol de Minas Gerais. Depois veio o Atlético com aquele timaço, mas eu já tinha feito a opção, porque eu vi o Cruzeiro enfiar 6 a 2 no Santos com Dorival, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe”, complementou.

Apesar da declaração de Lula, em pesquisa realizada em 2023, foi provado que a torcida do Cruzeiro é a maior de Minas Gerais com 2% de diferença em relação à do Atlético.

