Vinicius Junior volta a treinar no Real e pode enfrentar o Girona

O Real Madrid pode ter um reforço de peso para o importante duelo contra o Girona, que vale a liderança do Campeonato Espanhol. O atacante Vinicius Junior melhorou da contratura na cervical e participou de parte do treino desta quinta-feira. O jogador segue em tratamento, mas as chances de atuar como titular aumentam consideravelmente.

Vinicius Junior está com problema na cervical desde a semana passada. Por conta do problema, ele desfalcou o Real Madrid no empate em 1 a 1 com o Atlético de Madrid, no último domingo. Ele seria titular no clássico, mas continuou com dores na região e deixou o aquecimento dos Merengues. No entanto, permaneceu no banco do reservas durante os 90 minutos. Por conta disso, foi baixa nos treinos da semana.

Dos 33 jogos do Real Madrid na temporada, Vinicius Junior esteve em campo em 20 deles. No total, são 11 gols marcados e quatro assistências.

Nesta sexta-feira, o Real faz o último treino antes de enfrentar o Girona, no Santiago Bernabéu. Se participar normalmente das atividades, Vinicius Junior deve ser escalado pelo técnico Carlo Ancelotti como titular, fazendo dupla com Rodrygo.

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 58 pontos, dois a mais que o surpreendente Girona. Em seguida, os Merengues visitam o RB Leipzig no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões.

