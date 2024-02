Ranking dos altos salários tem Cristiano Ronaldo em 1º e Neymar na 6ª colocação

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo - (crédito: Foto: Divulgação/Al Nassr Divulgação/Al Hilal) Jogada10 Jogada10

O site “Sportico”, especializado em negócios do esporte, divulgou, nesta quarta-feira (7), um ranking de altos salários do esporte mundial. E a lista tem Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar.

O líder disparado é Cristiano Ronaldo. De acordo com a publicação, o português recebeu do Al Nassr, da Arábia Saudita, 275 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão) apenas em 2023. Os valores, aliás, coloca salários, premiações e até valores conquistados por publicidade.

O argentino Lionel Messi, afinal, também está bem posicionado. De acordo com os números do “Sportico”, o jogador recebeu na temporada passada 130 milhões de dólares (R$ 647 milhões). O brasileiro Neymar ficou na sexta colocação, com 121 milhões de dólares (R$ 602 milhões). Kylian Mbappé ficou na quinta posição com R$ 125 milhões de dólares (R$ 622 milhões).

O segundo colocado da lista, afinal, foi o golfista Joh Rahm, que recebeu 203 milhões de dólares (R$ 1 bilhão) em 2023. LeBron James ficou em quarto com 125 milhões de dólares (R$ 625 milhões).

Veja o top-10 do ranking de atletas mais bem pagos no mundo em 2023:

Cristiano Ronaldo – 275 milhões de dólares – (R$ 1,3 bilhão)

Jon Rahm – 203 milhões de dólares – (R$ 1 bilhão)

Lionel Messi – 130 milhões de dólares – (R$ 647 milhões)

LeBron James – 125,7 milhões de dólares – (R$ 625 milhões)

Kylian Mbappé – 125 milhões de dólares – (R$ 622 milhões)

Neymar – 121 milhões de dólares – (R$ 602 milhões)

Stephen Curry – 98,9 milhões de dólares – (R$ 492 milhões)

Giannis Antetokounmpo – 88,4 milhões de dólares – (R$ 440 milhões)

Kevin Durant – 86,9 milhões de dólares – (R$ 432 milhões)

Patrick Mahomes – 84,3 milhões de dólares – (R$ 418 milhões).

