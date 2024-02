Vasco chega a acordo com Zenit por Du Queiroz, mas negócio trava

Du Queiroz demonstra interesse em retornar ao futebol brasileiro e aceita a oferta do Vasco - (crédito: Divulgação/Zenit) Jogada10 Jogada10

O Vasco avançou nas negociações por Du Queiroz e chegou a um acordo com o Zenit, da Rússia, e o jogador. Contudo, a tratativa não deve ter um desfecho positivo devido às sanções que o governo norte-americano impôs à Rússia. Principalmente graças a guerra entre o país e a Ucrânia. A informação é do ‘ge’.

A 777 Partners aprovou o nome do volante. Inclusive, Du Queiroz demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro e teve o aval do clube europeu. O grande problema é que o Zenit recebe investimento da Gazprom. Trata-se de uma empresa estatal russa e que é um dos alicerces da economia local. Afinal, é uma companhia que atua no ramo de produção e exportação de gás.

Devido à guerra por territórios entre a Rússia e a Ucrânia, o governo norte-americano produziu uma lista com empresas russas que devem receber sanções econômicas. Ou seja, uma proibição de transações financeiras entre pessoas físicas ou jurídicas dos Estados Unidos e russas.

Apesar da SAF do Vasco ser uma companhia com registro brasileiro, o investimento é norte-americano. Assim, mesmo que a 777 Partners tenha dado o aval para a contratação de Du Queiroz, dificilmente o negócio terá prosseguimento.

Isso porque, caso a empresa decida avançar nas tratativas, correria o risco de sofrer processos criminais do governo dos Estados Unidos. Além de outras punições. Desse modo, no atual cenário, a tendência é de que o Vasco siga no mercado, mas foque em outras opções que possam substituir Jair ou Paulinho.

Vasco seguirá no mercado em busca de volantes

Em uma semana, o Cruz-Maltino teve duas perdas importantes. No caso, os volantes Jair e Paulinho por lesões graves no joelho. Ambos tiveram rompimento do ligamento cruzado anterior. O primeiro sofreu a contusão no joelho esquerdo e o segundo no joelho direito. O período médio de recuperação é de seis a oito meses e os dois vão perder grande parte da temporada. Com isso, o Gigante da Colina será obrigado a seguir em busca de novas peças.

Na coletiva de apresentação de Adson, Galdames, Keiller e Victor Luís, Alexandre Mattos foi questionado sobre continuar no mercado atrás de mais reforços. Especialmente por peças de reposição a Jair e Paulinho, jogadores importantes do elenco. O diretor executivo admitiu que já indicou alguns nomes a 777 Partners.

“Em menos de 24h eu dei duas, três opções (para suprirem as ausências de Paulinho e Jair). Estou aguardando aprovarem”, confessou o dirigente.

Outros nomes sugeridos pelo profissional foram Liziero, que atualmente defende por empréstimo o Yverton Sport, da Suíça, e Wallisson, do Athletic. Contudo, estes dois atletas não receberam a aprovação da empresa norte-americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook