Cruzeiro anuncia a contratação de Lucas Villalba

Lucas Villalba foi anunciado pelo Cruzeiro nesta quinta-feira - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro anunciou, no fim da manhã desta quinta-feira (8), a contratação do zagueiro Lucas Villalba, de 29 anos. O jogador chega por empréstimo até o fim de 2024.

Villalba estava no Argentinos Juniors, da Argentina, antes de ser anunciado pela Raposa. O time celeste pagou uma taxa para contratar o atleta. Além disso, o contrato tem opção de compra no fim do vínculo.

No Argentinos Juniors desde 2021, o atleta fez 126 jogos e marcou cinco gols, além de cinco assistências. No entanto, passou também por Aldosivi, Huracán, Atlético Tucumán e Independiente, todos os clubes da Argentina.

O defensor, aliás, vai viver sua primeira experiência fora da Argentina. “Esta possibilidade é muito importante para mim, estou a chegar a uma das maiores ligas do mundo”, disse, em entrevista a DSports Rádio, da Argentina.

Villalba se junta agora a Zé Ivaldo, João Marcelo, Neris, Ruan Santos e Pedrão. O Cruzeiro, no entanto, buscava um defensor para acrescentar ao elenco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook