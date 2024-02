Léo Pereira projeta convocação para a Seleção: ‘Fazendo as coisas bem feitas vai vir’

Dorival Júnior no Maracanã durante o clássico entre Flamengo e Botafogo - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10) Jogada10 Jogada10

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, esteve no Maracanã na noite de quarta-feira (7) para acompanhar o clássico entre Flamengo e Botafogo, decidido por Léo Pereira. O zagueiro, aliás, que trabalhou com o treinador no Rubro-Negro, falou sobre a possibilidade de vestir a Amarelinha em breve. Segundo ele, basta apenas seguir “fazendo as coisas bem feitas”.

“Com certeza, o sonho de todo jogador brasileiro. Ele estava lá ontem, estou sabendo (risos). Espero que ele tenha visto. Foi um jogo importante para mostrarmos nossas características. Mas, estou focado no Flamengo, quero fazer o meu papel bem feito aqui. Dar o meu máximo. Tenho certeza que se eu estiver fazendo as coisas bem feitas vai vir a convocação. É um sonho meu”, disse Léo Pereira à “FlaTV”.

O camisa 4 do Flamengo marcou o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo, de cabeça. Assim, ele definiu a emoção ao garantir os três pontos na prorrogação e citou a persistência dos rubro-negros em campo pelo resultado.

“Uma emoção muito grande. Acredito que a gente estava esperando que esse gol viesse ontem. Aliás, vínhamos de um empate contra o Vasco, em um jogo que a gente merecia a vitória”, afirmou.

“Tem dias, aliás, que não dá só na qualidade, tem que ser na raça, no último minuto. A gente sabe como é Flamengo (…) sofrendo ali até o final. Nunca podemos deixar de acreditar, de lutar por aquilo a gente quer. Esse foi o espírito da equipe ontem dentro de campo”, definiu.

