Internacional sonda Bruno Gomes, volante do Coritiba

Pouco aproveitado pelo Coritiba, Bruno Gomes interessa ao Internacional - (crédito: Foto: Divulgação / Coritiba)

Depois de sondar o goleiro Gabriel Vasconcelos, do Coritiba, o Internacional quer viabilizar a contratação do volante Bruno Gomes, de 22 anos, também do clube curitibano. O jogador, no entanto, está com a seleção brasileira na disputa do Torneio Pré-Olímpico.

O Coritiba deverá vender para o Fortaleza parte dos direitos que tem sobre Bruno Gomes. A quantia deve superar os R$ 5 milhões (valor aproximado que o clube paranaense pagou para ter 50% dos direitos econômicos do volante em janeiro de 2023. A outra metade pertence ao Internacional.

O volante tem contrato com o Coxa até o final de 2027. Agora, o clube gaúcho tenta entrar na briga para levar o atleta.

Na última quarta-feira (7), a diretoria do Colorado foi atrás de Gabriel Vasconcelos, goleiro do Coxa, de 31 anos. O jogador tem contrato com o clube paranaense até 2026. No entanto, ele tem treinado separadamente do grupo desde o fim de janeiro. Isso porque ele próprio pediu para deixar o clube após a terceira rodada do Estadual.

Técnico do Coritiba, Guto Ferreira explicou a razão para o goleiro pedir para deixar o clube. Gabriel, segundo relatos, não está emocionalmente bem e quer deixar o clube paranaense.

“Ele se sentiu pressionado pelo momento, nos procurou, disse que não se sentia emocionalmente em condições de jogar e simplesmente saiu do treino, foi procurar a direção e a partir disso a situação é com ela. Nós sustentamos e fortalecemos que vai jogar aqui quem quer estar aqui, quer fazer parte deste projeto. Aqueles que duvidam, pode ter certeza que estão perdendo e vão lamentar abandonar o barco”, afirmou Guto.

