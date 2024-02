São Paulo renova com Diego Costa até 2028

Diego Costa reunido com dirigentes do São Paulo para renovar o contrato - (crédito: Foto: Miguel Schincariol / saopaulofc) Jogada10 Jogada10

O São Paulo divulgou nesta quinta-feira (8) a renovação de contrato com o zagueiro Diego Costa. O compromisso foi estendido até 2028. No entanto, a assinatura do documento ocorreu um dia antes do anúncio.

O contrato do jogador com o clube, porém, era válido até o fim deste ano. Ainda no início de 2024, a diretoria do São Paulo iniciou as conversas para renovar com o zagueiro.

“Esta renovação representa bastante, é um sonho realizado. É um momento muito especial, que seja um novo ciclo de vitórias e conquistas. Me sinto em casa aqui, e por isso sempre tento honrar o clube. Espero poder trazer mais títulos para o nosso torcedor comemorar. Agradeço pelo apoio e incentivo que sempre recebi da nossa torcida”, disse o defensor ao site do clube.

O presidente do clube, Julio Casares, desa forma, celebrou o acerto e disse, orgulhoso, que Diego Costa é um jogador formado nas divisões de base do São Paulo. O dirigente afirmou que o jogador se destaca por ser um dos líderes do grupo.

“É um dia de muita felicidade. Renovamos o contrato do Diego Costa até 2028, este grande jogador e grande atleta. É mais um que veio de Cotia e já foi campeão muitas vezes pelo clube, contribuindo para este clima maravilhoso. O Diego é um jogador promissor, e estamos comemorando a renovação deste grande líder do elenco”, afirmou o Presidente Julio Casares.

Negocições do São Paulo

Diego Costa, assim, ganhou espaço no São Paulo depois da transferência de Beraldo para o PSG, da França. Ele iniciou o ano como titular ao lado de Arboleda, que também discute a renovação de contrato com o Tricolor.

A diretoria do São Paulo também negocia renovações com o lateral-esquerdo Welington e o atacante Juan. As situações de ambos jogadores, porém, estão num estágio menos avançado. Eles têm contrato até o fim deste ano com o São Paulo.

