Al-Hilal vence Al-Nassr e conquista a Riyadh Season Cup

O Al-Hilal venceu o Al-Nassr por 2 a 0 nesta quinta-feira (8) e conquistou a Riyahd Season Cup, torneio amistoso da intertemporada dos clubes. O duelo entre os dois principais times do futebol da Arábia Saudita foi realizado em Riade, na Kingdom Arena. Milinkovic-Savic e Al-Dawsari, ambos no primeiro tempo, garantiram a vitória do time comandado pelo técnico Jorge Jesus.

Apesar da derrota do Al-Nassr, um dos destaques da partida foi Cristiano Ronaldo. Após perder a viagem do clube para China e o jogo contra o Inter Miami por lesão, o astro português foi titular nesta quinta-feira (8). Além disso, a partida contou com um show musical no intervalo e uma entrada surpreendente do famoso lutador Undertaker, que deixou CR7 impressionado.

Al-Hilal x Al-Nassr

O primeiro tempo foi equilibrado, mas a eficiência do time comandado pelo técnico Jorge Jesus fez a diferença. Milinkovic-Savic abriu o placar aos 17 minutos após uma boa jogada do Al-Hilal pela direita. Enquanto Salem Al-Dawsari marcou um golaço aos 30 minutos para encaminhar a vitória.

No segundo tempo, com algumas alterações de Luís Castro, o Al-Nassr cresceu, mas a partida ficou com os nervos à flor da pele. Cristiano Ronaldo levou um cartão amarelo, Laporte e Mitrovic quase se desentenderam, e Al-Dawsari ficou machucado na cabeça após um choque com uma câmera. Por fim, apesar das tentativas de Otávio e CR7, o placar de 2 a 0 prevaleceu até o apito final.

