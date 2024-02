Luiz Henrique volta à Espanha após estreia pelo Botafogo

Luiz Henrique entrou em campo com a filha Anallu - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Principal contratação do Botafogo para a temporada, o atacante Luiz Henrique voltou à Espanha. Nesta quinta-feira, após sua estreia pelo Alvinegro na derrota para o Flamengo, o jogador viajou em um compromisso que já estava acertado.

Na última quarta-feira, Anallu, filha do atacante, completou um ano de idade. Dessa forma, com a comemoração já marcada, ele voltou a Sevilha, cidade onde morava quando jogada no Real Betis. O “ge” deu a informação primeiramente.

Inicialmente, a intenção de Luiz Henrique era se apresentar ao Botafogo somente após o aniversário da filha. O clube, porém, decidiu acelerar o processo, para facilitar a adaptação. Além disso, Luiz Henrique finalizará todo o processo de mudança para o Brasil.

A viagem do atacante, contudo, não é exclusividade a Luiz Henrique. O elenco alvinegro ganhou dois dias de folga, já que não terá jogos no fim de semana por conta do Carnaval. A próxima partida do Botafogo é na quarta-feira, contra o Volta Redonda, às 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, com o camisa 99 já reintegrado ao grupo comandado pelo técnico Tiago Nunes.

