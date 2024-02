Grêmio anuncia a contratação do centroavante Diego Costa

Diego Costa assinará contrato de um ano com o Tricolor - (crédito: Foto: Divulgação/Grêmio) Jogada10 Jogada10

O Grêmio anunciou, nesta quinta-feira (8), um acerto com o centroavante Diego Costa, que deverá assinar ainda neste fim de semana um contrato com o clube. O jogador de 35 anos estava livre no mercado após deixar o Botafogo, no fim do ano passado, mas agora encontra um novo clube para atuar. Seu vínculo com o Tricolor irá até o fim deste ano.

Diego Costa é, portanto, a esperada contratação para assumir a camisa 9 tricolor, após a saída de Luis Suárez para os Estados Unidos. O sergipano, que chegou no meio do ano passado ao Botafogo, acabou não tendo grandes atuações pelo Glorioso e deixou o clube em dezembro. Ele é esperado em Porto Alegre, nos próximos dias, para fazer exames médicos e assinar em definitivo.

A chegada do atacante foi a última tacada da diretoria, que chegou a tentar tirar Tiquinho Soares do Botafogo, além de buscar o argentino Rogelio Funes Mori e até o camaronês Vincent Aboubakar. Diego, por outro lado, tem também grande rodagem na Europa, onde já defendeu clubes como Atlético de Madrid, Chelsea e Rayo Vallecano, entre outros.

Além disso, o jogador de 1,88m disputou duas Copas do Mundo com a seleção da Espanha, em 2014 e 2018. Campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão com o Atlético Mineiro, em 2021, ele marcou três gols em 15 partidas. Outros títulos de destaque em sua carreira são uma Liga Europa, três Supercopas da Europa e duas conquistas de Liga na Espanha e na Inglaterra.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.