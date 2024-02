Palmeiras está definido para enfrentar o Ituano; veja como joga

Aníbal Moreno é a novidade no meio-campo alviverde - (crédito: Foto: Renato Pizzutto/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras já está definido e escalado para o jogo desta quinta-feira (8), contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista. O esquema de três zagueiros foi mantido pelo técnico Abel Ferreira, que no entanto terá algumas mudanças em relação ao time que perdeu a Supercopa do Brasil para o São Paulo.

As principais novidades ficam por conta de Luan, que entra na zaga, e Aníbal Moreno, começando no meio-campo. Quem deixa o time é o lateral-direito Mayke, cuja vaga será de Marcos Rocha, que atuou como zagueiro na partida passada. Já Moreno entra no lugar de Rony, que fica no banco, deixando o ataque com Veiga e López.

Assim, o Palmeiras enfrenta o Ituano com Weverton; Luan, Gómez e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos, Moreno, Zé Rafael e Piquerez; Raphael Veiga e Flaco López. A bola rola às 21h, na Arena Barueri.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.