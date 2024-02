Bahia acerta com o atacante Estupiñán, vindo do futebol europeu

Estupiñán tem 27 anos e chega ao Tricolor por empréstimo - (crédito: FOTO: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

O Bahia acertou a contratação do atacante Óscar Estupiñán, de 27 anos, que estava no Hull City, da Inglaterra. O jogador chega por empréstimo até o fim do ano e já está em Salvador para realizar exames médicos e assinar o contrato. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Estupiñán chega ao Bahia com a opção de compra por parte do Tricolor Baiano. Na carreira, ele passou por Once Caldas (Colômbia), Vitória Guimarães (Portugal), Barcelona de Guayaquil (Equador), Denizlispor (Turquia), Hull City (Inglaterra) e Metz (França). Neste último clube, jogou seis vezes, sem gols anotados.

O novo reforço do Bahia é canhoto e já teve uma partida com a seleção colombiana. Sua melhor temporada foi no Vitória de Guimarães, marcando 16 vezes em 33 partidas, em 2021/2022. Assim, ele terá sua primeira oportunidade no futebol brasileiro.

O Bahia volta a campo no próximo sábado (10), pela Copa do Nordeste, diante do River, em Teresina (PI).

