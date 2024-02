Cristiano Ronaldo comete ato obsceno após derrota do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo esfrega bandeira do Al-Hilal nas partes íntimas após ser provocado - Foto: Reprodução - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Cristiano Ronaldo cometeu um ato obsceno nesta quinta-feira (8), após a derrota por 2 a 0 do Al Nassr, clube em que atua, na Arábia Saudita, para o rival Al-Hilal. No túnel de acesso aos vestiários, torcedores adversários arremessaram bandeiras do clube em dua direção. O português, irritado, pegou um dos objetos e o esfregou nas partes íntimas, por dentro do short. Em seguida, o arremessou de volta para as arquibancadas.

O jogo representou a decisão torneio de intertemporada Riyahd Season Cup e aconteceu em Riade, na Kingdom Arena. Milinkovic-Savic e Al-Dawsari, ambos no primeiro tempo, garantiram a vitória do time comandado pelo técnico Jorge Jesus.

Atuação discreta de Cristiano Ronaldo dentro das quatro linhas

O episódio, aliás, foi o momento em que o português mais chamou atenção durante o evento. Dentro de campo, à exceção de quando levou cartão amarelo, passou despercebido durante a maior parte do jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.