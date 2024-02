Com um gol em cada tempo, Palmeiras vence Ituano em Barueri

Com vitória, Palmeiras segue liderando o Grupo B - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Na noite desta quinta-feira (8), o Palmeiras venceu o Ituano por 2 a 0, em Barueri, pela sexta rodada do Paulistão. A vitória alviverde manteve a equipe na liderança do Grupo B, com 15 pontos, enquanto o Galo estacionou nos quatro e segue em segundo no Grupo A. Flaco López e Rony, um em cada tempo, fizeram os gols da quarta vitória palmeirense na competição.

Primeiro tempo

O Palmeiras dominou o Ituano durante praticamente toda a partida. Mesmo assim, desperdiçou as primeiras oportunidades que teve, como quando Marcos Rocha bateu para fora, após lançamento de Piquerez. No lance seguinte, Murilo cabeceou para o meio e Zé Rafael ia marcando, mas a defesa do Ituano cortou em cima da hora. Flaco López teve duas chances logo depois, mas também não conseguiu o gol. O time visitante ia chegando de forma esporádica, mas o Verdão abriu o marcador aos 36 minutos, quando Moreno lançou Zé Rafael, que lançou na área e López, de cabeça, fez 1 a 0.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Ituano melhorou e começou pressionando. Mas quase não finalizou e ainda levou um susto quando Zé Rafael lançou Marcos Rocha, que tocou de cabeça, por cima do gol. O jogo caiu de ritmo, mas o Ituano passou perto do empate quando Thonny Anderson chutou para boa defesa de Weverton. Após uma queda de produção, os palmeirenses melhoraram com a entrada de Rony. Ele teve duas chances de marcar mas, na terceira, não falhou: Marcos Rocha lançou o Rústico, que entrou na área e tocou na saída de Jefferson Paulino para definir o marcador. Caio Paulista, Fabinho e Moreno ainda tiveram chances de marcar o terceiro gol, mas erraram o alvo.

PALMEIRAS 2×0 ITUANO

Sexta rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 8/2/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 8.827 pagantes

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos (Fabinho, 32’/2ºT), Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino, 16’/2ºT) e Piquerez (Caio Paulista, 26’/2ºT); Raphael Veiga (Jhon Jhon, 27’/2ºT) e Flaco López (Rony, 32’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

ITUANO: Jefferson Paulino; Léo Vieira, Vitão e João Vialle; Matheus Maia (Pablo Diogo, 25’/2ºT), José Aldo (Kaique, 6’/2ºT), Yann Rolim (Marcel, 19’/2ºT), Eduardo Person (Jonathan Silva, intervalo) e Marlon (Miqueias, intervalo); Thonny Anderson e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho.

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: José Aldo, Léo Oliveira (ITU)

Gols: López, 37’/1ºT (1-0); Rony, 40’/2ºT (2-0)

