Hulk brilha no segundo tempo e Atlético vence o Athletic

O Atlético teve trabalho, mas venceu o Athletic por 2 a 0, nesta quinta-feira (8), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Os dois gols, aliás, foram de Hulk, um de pênalti e outro de falta, já na metade final do segundo tempo. Com o resultado, o time de Felipão conseguiu um respiro após a derrota no clássico diante do Cruzeiro. Em resumo, chegou aos sete pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo B. Já o Athletic, por outro lado, permaneceu com quatro, na terceira posição do Grupo C.

Primordialmente aliviado, o Galo volta a campo quarta-feira de cinzas (14), em casa, diante do Tombense. Já o Athletic visita o Vila Nova, em Nova Lima, na mesma data.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo, inegavelmente, não foi dos mais empolgantes. Ao contrário, poucas chances foram criadas e o que chamou atenção mesmo foi a quantidade de cartões aplicados. Quatro amarelos (três para o Athletic e um para o Galo) e até um vermelho, que seria para Walisson, volante dos anfitriões, que, contudo, acabou retirado após consulta ao VAR. De oportunidades, quem perdeu a mais aguda foi o Athletic. Walisson recebeu na área, chutou forte e Everson espalmou para escanteio.

O Atlético, por sua vez, voltou a jogar mal, mas esteve perto de abrir o placar aos 28 minutos. Após cruzamento na área, Igor Gomes acertou cabeçada na trave. E foi só. As estrelas do time, Gustavo Scarpa, Hulk e Paulinho em suma, não tiveram uma etapa inspirada.

Atlético melhora no segundo tempo

Precisando vencer para se recuperar da má fase, o Atlético voltou mais disposto. E aí quem apareceu, afinal, foi Hulk. Aos sete minutos, finalizou forte, Jefferson rebateu e por pouco o atacante não pegou o rebote. Oito minutos depois, finalizou com menos força e perigo. Entretanto, aos 23, ele recebeu lançamento de Igor Gomes e chutou forte, mas Jefferson espalmou para fora. Pouco antes, o Athletic quase tirou o zero do placar. Robert fez cruzamento perigoso, a bola foi para a direção do gol e Everson, por fim, salvou o gol certo.

De tanto insistir, Hulk acabou por conseguir o gol do Galo. Aos 29 minutos, Ynaiã derrubou o atacante na área. Pênalti que o próprio Hulk cobrou cruzado e com força aos 32 e, desse modo, abriu o placar. Aos 44, o atacante cobrou falta de longe e acertou o ângulo direito do goleiro Jefferson, decretando a vitória do Galo.

ATHLETICO 0 X 2 ATLÉTICO

Campeonato Mineiro – 4ª rodada

Data: 07/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG)

ATHLETICO: Jefferson Luis, Douglas Silva, Danilo Cardoso, Edson Miranda (Victor Sallinas, Intervalo) e Ynaiã; Diego Fumaça, Walisson e Robert; Wellinton Torrão (Rafael Conceição, 15’/2°T), Daniel Amorim (Jonathas, 10’/2°T) e Robinho (Dudu, 39’/2°T). Técnico: Rodrigo Santana

ATLÉTICO: Everson, Mariano, Jemerson, Igor Rabello e Guilherme Arana (Rubens, 52/2°T); Otávio, Battaglia, Gustavo Scarpa (Patrick, 13’/2°T) e Igor Gomes (Pavón, 47/2°T); Paulinho e Hulk (Allan Franco, 47/2°T). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Gols: Hulk (32? e 44’/2°T)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral

Auxiliares: Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões Amarelos: Edson Miranda, Ynaiã, Jonathas e Walisson (ATH); Jemerson, Hulk, Otávio (ATL)

Cartão Vermelho: –

