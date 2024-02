Corinthians repete feito de 1932 e tem pior início de Paulistão de sua história

Corinthians igual pior início de temporada de sua história - (crédito: Foto: Fernanda Luz/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

A derrota para o Santos por 1 a 0 nesta quarta-feira (07), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão, aumentou a crise dentro do Corinthians. Com o revés, o Timão igualou o início do Estadual de 1932 e tem o pior começo de competição de sua história. Até aqui são cinco derrotas e uma vitória, nas primeiras seis partidas do Alvinegro em 2024.

Considerando os primeiros seis jogos de cada disputa do Timão no Campeonato Paulista, os números de 2024 são iguais apenas ao da edição de 1932, 92 anos atrás. Um aproveitamento de 16,7%. Muito se passa pelos números baixos do Alvinegro neste começo de temporada.

Afinal, o Corinthians é o segundo time que mais finaliza neste Paulistão, com 80 chutes, ficando atrás apenas do RB Bragantino com 85. Mas é o terceiro pior ataque do Paulistão, com três gols marcados. Uma bola na rede a cada 27 arremates. Já na defesa, o Timão tem o pior sistema defensivo do torneio ao lado da Portuguesa, com oito gols sofridos. Aliás, vale destacar que sete nasceram a partir de jogadas aéreas.

Aliás, em comparação a 1932, o Corinthians tinha uma defesa pior. Foram 21 gols sofridos nos seis primeiros duelos. O Corinthians perdeu os dois primeiros jogos por 5 a 4 para a Juventus e 7 a 1 para o Santos. Assim, o grande número de tentos sofridos, justifica o início tão ruim de temporada naquela época.

Corinthians quer evitar pior início da história

O atual desempenho liga um alerta no Timão, que no momento está na zona de rebaixamento, além de ser o lanterna do grupo C. O perigo da queda inédita no estadual é real e coloca pressão para o time, que já demitiu Mano Menezes e agora espera que António Oliveira que este começo de ano, seja oficialmente o pior da história.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.