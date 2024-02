De La Cruz se torna dúvida para Flamengo x Volta Redonda

De La Cruz é dúvida para próxima rodada do Flamengo no Estadual - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo) Jogada10 Jogada10

De La Cruz é dúvida para partida entre Flamengo e Volta Redonda. O meio-campista sofreu um trauma no ombro esquerdo no clássico contra o Vasco, no Maracanã. O uruguaio, dessa forma, se reapresentou ao Ninho do Urubu na tarde de quinta-feira (08/02) com dores na região. A informação é do “ge”.

Desfalque no Flamengo?

Assim, De La Cruz será reavaliado no treino desta sexta-feira (09/02) para saber se tem reais condições de jogo. O meio-campista iniciou em campo como titular no clássico e sofreu três faltas duras no Maracanã. O uruguaio, dessa forma, saiu do estádio com uma mão apoiada em cima do braço e ainda levou uma tipoia para se recuperar em casa.

Na última quarta-feira (07/02), De La Cruz acabou sendo substituído aos 15 minutos do segundo tempo. No entanto, Tite afirma que esta substituição já estava prevista e não teve qualquer relação com trauma no ombro. O uruguaio é uma das contratações do clube para 2024 e vem sendo muito acionado neste começo de temporada.

Aliás, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (10/02), às 16h, no Maracanã, em rodada atrasada da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra está na terceira colocação do Campeonato Carioca, com 12 pontos conquistados. Caso De La Cruz seja desfalque, é provável que Tite entre com Luiz Araújo aberto pelo lado direito.

