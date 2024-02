Diniz fala sobre Ganso e Renato Augusto juntos: ‘Dá para jogar’

Fernando Diniz elogia entrada de Renato Augusto no segundo tempo - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Fernando Diniz concedeu uma entrevista depois da vitória do Fluminense diante do Sampaio Corrêa por 1 a 0 no Maracanã. O técnico, dessa forma, afirmou que Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto são meio-campistas muito inteligentes e podem sim jogar juntos.

“Dá para os dois jogarem. Não tem nenhum manual que fale que não dá para jogarem dois jogadores de qualidade. Não quer dizer que vão jogar sempre juntos. Mas dá para jogar. Os dois jogadores são muito inteligentes. Quando jogam juntos, eles precisam se comprometer bastante no aspecto ofensivo. Eles são dois jogadores muito inteligentes. Se pudermos contar com os dois, ganhamos qualidade e leitura de jogo muito diferenciadas”, afirmou Diniz.

Diniz analisa as atuações de Fluminense e Sampaio Corrêa

Em seguida, Fernando Diniz destacou a proposta e o comprometimento do Sampaio Corrêa no Maracanã. O técnico também afirmou que Renato Augusto teve papel determinante na evolução do Fluminense no segundo tempo.

“Aliás, temos que dar os parabéns para o Sampaio Corrêa, que soube jogar. Afinal, entraram com uma proposta defensiva para explorar os contra-ataques e foi um time que se fechou bem. Todos os jogadores se comprometeram. Ficaram com uma linha baixa. Tivemos que trabalhar bastante para vencer. O goleiro deles fez defesas difíceis. Acho que no primeiro tempo poderíamos ter circulado mais rápido. No segundo tempo melhorou até pela qualidade do Renato”, disse Diniz.

Aliás, o Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (14/02), diante do Vasco, às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara. Assim, os jogadores tricolores vão disputar seu primeiro clássico em 2024. O time está na liderança do Campeonato Carioca, com 17 pontos.

