Corinthians decide demitir o auxiliar Thiago Kosloski

O Corinthians decidiu demitir o auxiliar Thiago Kosloski nesta sexta-feira (09). Ele comandou a equipe na última quarta (07), na derrota do Timão para o Santos, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Contudo, o que chama a atenção é que ele foi desligado do clube um mês depois de ser contratado.

O Alvinegro ainda não anunciou oficialmente a saída do auxiliar, mas Kosloski confirmou em suas redes sociais.

“Informo o meu desligamento do Sport Club Corinthians Paulista no dia de hoje e quero agradecer a todos dessa casa pelo apoio nesse período de trabalho em que estivemos juntos. Equipe diretiva, funcionários, staff e atletas que encontrei aqui no Timão, muito obrigado pelo empenho e dedicação que sempre esteve presente no dia a dia. Agradeço também ao professor Mano Menezes por ter me aberto as portas do Corinthians. Desejo a todos muito sucesso e conquistas. Vamos sempre em frente!”, escreveu Thiago.

O profissional acabou contratado, a princípio, para fazer parte de uma comissão técnica fixa do clube. A chegada teve aval de Mano Menezes, que acabou demitido na segunda-feira (05). Contudo, o Timão também decidiu pelo desligamento de Kosloski, um mês após contratá-lo.

A partir desta sexta-feira, António Oliveira, que deixou o Cuiabá, comandará os treinos do Corinthians. Ele chegou a São Paulo na noite desta quinta. Contudo, ainda não se sabe se ele estará no banco de reservas no próximo jogo. Afinal, o Timão precisa acertar as pendências com Mano Menezes antes de inscrever o novo treinador no BID.

