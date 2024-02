Juan se credencia para se tornar o substituto de Calleri

Juan marcou no duelo contra o Água Santa - (crédito: Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo nunca escondeu o seu desejo de contratar um centroavante para ser reserva de Calleri. O argentino é visto como peça crucial na equipe titular, mas não tem um jogador a altura para substituí-lo em algumas partidas. Diante de tal dificuldade, Thiago Carpini não descarta uma solução caseira: o jovem Juan.

Nesta quarta-feira (07), no Morumbis, o jogador marcou um dos gols da vitória do São Paulo por 3 a 0 diante do Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Mais do que o tento marcado, Juan teve grande atuação, mostrando-se participativo com dribles, passes e arrancadas. O bom desempenho rendeu elogios de Carpini após o embate.

“A gente tem olhado com carinho para a posição (centroavante). O Calleri se doa muito, não vai conseguir participar de todos os jogos da temporada. É uma referência técnica, com certeza faz falta. Hoje, como substituto imediato dele, nós temos o Juan, é a nossa primeira mexida. Fiquei feliz com o gol do Juan, ele estava há um tempo sem marcar gol e isso estava incomodando. Vi que os companheiros ficaram felizes por ele também. E essa boa atuação do Juan nos dá tranquilidade para buscarmos alguém para a posição”, disse Carpini.

Contudo, o bom momento de Juan aparece justamente em uma boa hora para o jogador e para o clube. Afinal, o atacante nunca foi uma unanimidade para a torcida, que pegava no pé do atleta a cada jogada errada. Entretanto, sem querer repetir alguns erros no mercado, o Tricolor decidiu dar mais uma oportunidade ao jovem.

São Paulo e sua saga por um centroavante

Juan teve espaço com Dorival Júnior no ano passado, mas o baixo número de bolas na rede rendeu críticas. Foram apenas três tentos em 42 jogos disputados, Entretanto, o jovem não foi o primeiro a ter oportunidades na posição. Afinal, o Tricolor já testou Erison, o garoto Talles Wander e até mesmo Galoppo improvisado no setor, mas nenhum conseguiu se firmar de vez.

Além disso, Juan atuou como centroavante na base, mas nos profissionais é visto mais como um ponta, muito por conta de sua velocidade. Diferente de Calleri, ele não possui o mesmo físico para fazer jogadas de força e nem altura para disputar bolas aéreas.

Neste sábado (10), o jovem atacante terá mais uma chance de se provar para Carpini. O São Paulo encara a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 18h, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

