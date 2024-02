Ypiranga x Grêmio: Renato cogita não viajar para Erechim

Renato não pretende viajar para Erechim - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA) Jogada10 Jogada10

Ypiranga e Grêmio se enfrentam na próxima quarta-feira (14/02), às 19h, no Colosso da Lagoa, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Renato Portaluppi, dessa forma, pretende poupar boa parte dos titulares e estuda não viajar para Erechim. A informação é do “ge”.

Quando Ypiranga e Grêmio se enfrentaram no Colosso da Lagoa em 2023, Renato Portaluppi também não viajou para Erechim. A ideia do técnico é permanecer em Porto Alegre e preparar os titulares para os próximos compromissos de 2024.

Planejamento do Grêmio

Depois da vitória diante do Novo Hamburgo na Arena, Renato Portaluppi concedeu uma entrevista coletiva para imprensa e confirmou que pretende poupar os titulares em Erechim.

“Vou poupar os jogadores (contra o Ypiranga). Temos mais um jogo em casa, vamos ver o que acontece no fim de semana (diante do São Luiz). Jogo fora de casa, viagem longa, campo ruim, vai um time totalmente diferente, inclusive com os garotos. Sei que preciso poupar alguns jogadores para que eles não machuquem. Vou dar uma viagem pra eles (jovens) até Erechim”, disse Renato na última terça-feira (06/02).

A tendência é que Renato fique em Porto Alegre e aproveite a semana livre para treinar os titulares. No entanto, um resultado negativo no fim de semana pode interferir nos planos. Afinal, Grêmio e São Luiz se enfrentam neste sábado (10/02), às 16h30, na Arena, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.

