Em estreia pelo Vasco, Galdames se encanta com a torcida: ‘Fiquei arrepiado’

Pablo Galdames deixou boa impressão em sua primeira partida com a camisa do Vasco - (crédito: Matheus Lima | #VascoDaGama) Jogada10 Jogada10

O Vasco retomou o caminho das vitórias no Carioca após três rodadas ao aplicar 1 a 0 sobre o Audax. Apesar disso, o duelo foi marcado por diversas oportunidades desperdiçadas pelo Cruz-Maltino. O grande ponto positivo do jogo foi a boa estreia do volante Pablo Galdames. Isso porque o chileno demonstrou boa leitura de jogo para fazer desarmes e interceptações. Além de ajudar na construção com passes objetivos e verticais.

Em sua primeira experiência com a camisa do Gigante da Colina e já fora do Rio de Janeiro, Galdames ficou impressionado com a torcida. Aliás, ele avaliou a sua estreia com um saldo positivo, mas destacou que a equipe poderia ter construído um placar mais elástico.

“Realmente impressionante, impactante a torcida. Fiquei arrepiado com essa gente maravilhosa. A distância daqui para o Rio de Janeiro é grande e ver tudo isso aqui foi impressionante. Tentamos retribuir e fizemos um bom jogo. Nos falta concretizar as situações que geramos, mas me parece que foi um bom início”.

Panorama e próximos compromissos do Vasco

Com o resultado positivo e a combinação de resultados, o Vasco alcançou os 12 pontos e subiu para a quarta colocação. Na sequência, os comandados de Ramón Díaz terão uma sequência decisiva. Afinal, na próxima semana, vai encarar dois rivais.

O Fluminense, líder do campeonato, na próxima quarta-feira (14), e depois enfrenta o Botafogo, no dia 18. Este segundo confronto será decisivo, pois o Alvinegro está uma posição abaixo. Ou seja, um novo triunfo pode assegurar a vaga na fase final do estadual.

Posteriormente, os comandados de Ramón Díaz vão medir forças com o Marcílio Dias, pela primeira rodada da Copa do Brasil, no dia 27 de fevereiro. Vale ressaltar que o Cruz-Maltino tem a vantagem do empate na busca pela classificação a próxima fase do torneio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook