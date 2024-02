Barcelona é multado por fraude fiscal. Saiba o valor!

Barcelona vive dias turbulentos nesta temporada - (crédito: Foto: Divulgação/FC Barcelona) Jogada10 Jogada10

A fase do Barcelona não é boa dentro e fora das quatro linhas. Afinal, nesta sexta-feira (9), a Audiência Nacional confirmou a decisão do Tribunal Econômico Administrativo Central na qual multa o clube catalão em quase 23 milhões de euros (R$ 123,3 milhões) por fraude fiscal.

Entre janeiro de 2012 e junho de 2015, nas gestões dos ex-presidentes Sandro Rosell e Josep María Bartomeu, o Barça não descontou os Impostos de Renda em pagamentos realizados a empresários de jogadores.

Em junho de 2020, o Barça retrucou e apresentou sua defesa. Porém, esta última sentença é definitiva e, portanto, não cabe mais recurso ao clube espanhol.

Deco reconhece momento financeiro ruim do Barcelona

Diretor esportivo do Barcelona, o ex-meia Deco reconheceu que o clube atravessa um momento difícil nas finanças. Sem caixa para grandes contratações e ainda com um Fair Play Financeiro a cumprir, o dirigente, no entanto, aposta nas categorias de base para manter a equipe competitiva.

