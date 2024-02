Meia do Fluminense celebra volta ao Maracanã: ‘Especial’

Renato Augusto celebra vitória no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Reforço do Fluminense para 2024, Renato Augusto entrou em campo no segundo tempo e participou da vitória diante do Sampaio Corrêa na última quinta-feira (08/02). O meio-campista, dessa forma, celebrou seu retorno ao Maracanã e relembrou da época em que trabalhava como gandula no estádio.

“O Maracanã é um lugar especial para mim. Sou nascido e criado do lado do estádio. Faz parte da minha infância, fui gandula em jogos do Fluminense”, declarou Renato Augusto.

Relação com Maracanã

Em seguida, Renato Augusto comentou um pouco mais sobre sua relação com o Maracanã. O meio-campista atuou no futsal do Fluminense e fez parte da base do Flamengo. Portanto, já frequentou muitos jogos no estádio no começo da carreira.

“O Maracanã faz parte da minha infância. Tenho tatuado no braço, é um lugar especial. E poder estrear com vitória, também fica marcado. Vencer o primeiro jogo é importante. Jogo difícil, com dez jogadores atrás da linha da bola. Tem que ter paciência até o gol sair. Fico feliz pela estreia no Maracanã, mas principalmente pela vitória”, disse Renato Augusto.

Próximo jogo do Fluminense

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (14/02), diante do Vasco, às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara. Assim, os jogadores tricolores vão disputar seu primeiro clássico em 2024. O time está na liderança do Campeonato Carioca, com 17 pontos conquistados.

