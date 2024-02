Ancelotti detona cartão azul: ‘Cada ano fica mais complicado’

Carlo Ancelotti não gostou da possível mudança na regra dos cartões - (crédito: Foto: Pedro Castillo/Real Madrid) Jogada10 Jogada10

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti detonou a possibilidade de implementação do cartão azul nos jogos de futebol. Na última quinta-feira, o jornal “The Telegraph” levantou a hipótese da mudança na regra do esporte, porém a Fifa rejeitou implementar de imediato a inovação.

“A ideia geral que tenho das regras é tentar simplificar ao máximo. Simplificar um regulamento que a cada ano fica mais complicado. Não sei se o cartão azul simplifica ou complica o trabalho do árbitro”, criticou Ancelotti, em entrevista coletiva na véspera do duelo entre Real Madrid e Girona, pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com o periódico britânico, a penalidade para quem receber o cartão azul seria ficar fora de campo por 10 minutos, caso o atleta praticasse simulação, faltas de antijogo ou mostrasse desrespeito a um árbitro. Se um jogador recebesse dois cartões azuis, seria expulso, assim como acontece atualmente com dois cartões amarelos.

O “The Telegraph” pontuou ainda que a novidade seria anunciada nesta sexta-feira pela International Football Association Board (Ifab), entidade que dita as regras do esporte, o que foi prontamente negado pela Fifa.

Em março, haverá um novo congresso anual da Ifab, em que seria decidida a implementação do cartão azul. No entanto, segundo a Fifa, mesmo que fosse aprovado, ele seria testado em categorias inferiores do futebol.

OUTRAS REGRAS ALÉM DO CARTÃO AZUL

Além do cartão azul, a IFAB também considera permitir que apenas os capitães das equipes se comuniquem com os árbitros, uma medida já presente em esportes como o rugby. Dessa maneira, a organização vê isso como uma forma eficaz de combater problemas no futebol.

Os cartões amarelo e vermelho existem há mais de 50 anos, implementados na Copa do Mundo de 1970, no México. De lá para cá, nenhum outro cartão foi introduzido na modalidade.

