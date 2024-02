Cuiabá cita ‘falta de respeito’ do Corinthians e diz que só libera António após multa

Cuiabá diz que Corinthians não pagou multa de António Oliveira - (crédito: Foto: AssCom Dourado) Jogada10 Jogada10

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, falou que houve uma ”falta de respeito” do Corinthians nas negociações com António Oliveira. O treinador acertou com o Timão e já está em São Paulo para comandar o primeiro treino da equipe. Contudo, após a primeira partida do Dourado pelo Mato-grossense, o dirigente citou um ”desrespeito” do clube paulista.

“O Corinthians só procurou o Cuiabá… na verdade eles nos ligaram comunicando que acertaram com o António, acho que faltou um pouquinho de respeito deles. Deveriam ter ligado para o Cuiabá e comunicado que iriam começar a negociar com o António. Nos ligaram falando que tinham acertado, é praxe do futebol brasileiro, é falta de profissionalismo, falta de respeito. O Corinthians é muito maior que o Cuiabá, mas o Corinthians não precisa desrespeitar o Cuiabá. Nós fomos desrespeitados nessa situação do António”, disse Cristiano.

Presidente do Cuiabá diz que Corinthians não pagou a multa

Além disso, Dresch ainda explicou sobre a multa rescisória do português, que gerou dúvida em relação ao valor. O mandatário afirmou que o montante ainda não está pago e não vai liberar o técnico enquanto a quantia não cair nos cofres do Cuiabá.

“Em relação à multa, até agora não foi paga, ninguém entrou em contato conosco para pagar. Parece que estão tendo uma dificuldade gigante com o Mano Menezes em pagar a multa dele. Até agora não tivemos nenhum contato em relação ao pagamento da multa, só um contato do Corinthians informando que estavam negociando e tinham contratado o António. Não teve nenhuma negociação com o Cuiabá. A gente está aguardado o pagamento da multa, pois enquanto não for depositada, não vamos liberar o treinador. A multa é R$ 1.040.00,00. A multa era de R$ 5 milhões se ele não renovasse com o Cuiabá. O contrato venceu em 2023, nós renovamos no início de 2024 e caso ele não renovasse seria R$ 5 milhões. Depois que ele estava com contrato vigente, a multa foi reduzida”, completou o dirigente.

O português António Oliveira tem 41 anos e, no Brasil, já treinou Athletico Paranaense e o Coritiba, além do Benfica B, de Portugal. Ele também acabou sendo auxiliar do Santos, assim como do Al-Kazma, do Kuwait. Pelo Cuiabá, onde teve duas passagens e chegou em 2022, esteve em 64 partidas, com 22 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.

Aliás, ele chegará no Corinthians junto com os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazaroni e Diego Favarin, além do analista de desempenho Felipe Zilio. Por fim, um preparador físico também deve chegar no clube.

