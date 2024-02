Abel confirma chegada de reforço e explica mercado do Palmeiras

Abel confirma a chegada de Rômulo - (crédito: Foto: Guilherme Videira/Novorizontino) Jogada10 Jogada10

Invicto neste Campeonato Paulista, o Palmeiras não para de trabalhar e reforçar seu elenco para o restante da temporada. Após a vitória em cima do Ituano por 2 a 0, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Estadual, Abel Ferreira falou sobre o mercado do Verdão. O treinador fez elogios a Lázaro, que foi anunciado nos últimos dias. Além disso, confirmou a chegada de Rômulo, do Novorizontino.

“Chegaram mais dois miúdos. O Lázaro que é um jogador que acreditamos que tem muito potencial, não sei quanto tempo vai demorar, mas não deixa de ser desse perfil. E não sei se foi divulgado, mas acho que posso dizer. Tem haver com uma política minha, até para valorizar o Paulistão, de dar oportunidade ao elenco, como demos ao Ríos. Não dá sempre para encontrar esses jogadores, bons e baratos. Pode acontecer, mas é mais difícil”, disse Abel, que prosseguiu:

“Rômulo foi um jogador que tínhamos visto no ano passado, as coisas correram bem e é um jogador que vem para nos ajudar”, completou o treinador.

Abel explica mercado do Palmeiras e elogia Aníbal

Ao ser questionado sobre competitividade do elenco com a chegada de Aníbal Moreno, o treinador abriu um sorriso e respondeu sobre o volante. Afinal, o técnico encheu o jogador de elogios e usou o argentino para dar exemplo de como funciona o mercado no Palmeiras.

“Todos perceberam que é possível aqui no Palmeiras comprar jogadores por 8 milhões e vendê-los por 18 milhões, como fizemos com o Artur. Não tem que ter medo, tem que arriscar. Há jogadores que arriscamos como aposta e há outros jogadores que temos que arriscar para trazer qualidade e competitividade ao elenco, e o Aníbal nos traz isso”, disse o treinador, que seguiu:

“Isso que queremos, que sintam que não podem adormecer. O treinador não pode adormecer, ninguém dentro do clube pode adormecer. O Palmeiras tem 20 milhões para comprar um ponta? Não tem. Tem 15 milhões para comprar um médio? Não tem. Temos que usar outros recursos, de pesquisa, das oportunidades, às vezes esperar”, finalizou.

Breno Lopes fica?

Após confirmar a saída de Atuesta, o Verdão agora pode ver outro jogador deixar o clube nos próximos dias. Isso porque o Vasco negocia com o atacante Breno Lopes. O Palmeiras ainda não foi procurado pelo Cruz-Maltino, mas o português ressaltou que gostaria da permanência do atleta.

“É tão difícil contratar jogadores que não posso estar a dispensar jogadores como o Breno. É um jogador que gostamos, precisamos ter jogadores que nos ajudem. Quer seja a entrar ou a ser titular. Não podemos esquecer que ano passado, na fase final em que fomos campeões, ele jogou. Não tenho informação do que estás a dizer, só respondendo a pergunta. Sei que está satisfeito e contente por pertencer a esse grupo campeão e também estamos contentes de ter alguém como ele”, terminou Abel.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.