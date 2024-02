Remanescentes de 2023 se irritam com mais um gol sofrido no fim

Tchê Tchê é um dos remanescentes do trágico 2023 - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Aconteceu de novo! O Botafogo levou um gol no fim e teve mais um resultado adverso na conta. Na quarta-feira (7), pelo Campeonato Carioca, o Glorioso caiu para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, nos acréscimos, no apagar das luzes. Internamente, o clima foi de muita chateação. Principalmente, entre os remanescentes de 2023. A informação é do jornal “O Globo”.

Este grupo de jogadores externou publicamente ao restante do plantel o nível de descontentamento, com mais um gol sofrido nos minutos finais de uma partida.

Antes do Flamengo, no fim de semana passado, o Glorioso abriu 2 a 0 diante do Nova Iguaçu e cedeu o 2 a 2, em mais um flashback do declínio do Botafogo no Brasileirão de 2023, do tricampeonato nacional perdido. O episódio também serviu de gatilho para os remanescentes do ano passado.

Em busca de dias melhores, o Botafogo volta a campo na Quarta-Feira de Cinzas (14), contra o Volta Redonda, na sequência desta edição do Campeonato Carioca. O time está em quinto lugar, com 11 pontos.

