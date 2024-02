Alan Patrick desfalca o Internacional contra o São José pelo Gaúcho

Alan Patrick está fora da próxima partida do Internacional - (crédito: ricardo duarte) Jogada10 Jogada10

O Internacional venceu o Santa Cruz-RS por 2 a 0 pelo Campeonato Gaúcho, porém terá uma baixa na próxima rodada. Trata-se de Alan Patrick, que recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe do técnico Eduardo Coudet diante do São José-RS, no próximo domingo (11), às 19h (de Brasília).

O meia fez falta por trás em Amaral, aos 16 da etapa final. Como estava pendurado, ficará de fora na próxima rodada. Após o lance, o árbitro Anderson Daronco mostrou o cartão amarelo.

Mesmo se estivesse apto a entrar em campo, o jogador não atuaria no domingo (11). Isso porque a comissão técnica iria poupá-lo, em virtude do gramado sintético Passo D’Areia. Coudet, portanto, mandará a campo a equipe reserva.

Por outro lado, Chacho aguarda uma posição do departamento médico sobre Gustavo Campanharo, Hugo Mallo e Igor Gomes. Assim, o volante teve um desconforto no joelho direito às vésperas do duelo com o Santa Cruz. O espanhol e o zagueiro aprimoram a parte física após desconforto na coxa esquerda e lesão muscular na coxa direita, respectivamente.

Já Rochet, Ivan e Maurício seguem fora de combate. O uruguaio se recupera de desconforto na região torácica, enquanto o goleiro reserva operou o joelho direito. O meia, por sua vez, está a serviço da Seleção que disputa o Pré-Olímpico na Venezuela.

Por fim, no momento, o Colorado soma 13 pontos e está em segundo lugar no Gauchão. Dessa forma, o líder é o Grêmio, que tem 15 pontos, em seis rodadas disputadas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.