Trio do Nordeste se une por reconhecimento de títulos brasileiros

Três clubes no Nordeste se uniram nos bastidores em torno de um só objetivo: o reconhecimento como campeões brasileiros pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Munidos de documentos e de pesquisa assinada por historiadores, Sport, Ceará e Fortaleza querem uma equiparação do Torneio Norte/Nordeste com a Taça Roberto Gomes Pedrosa.

Disputado entre 1967 e 1970, o Robertão, em 2010, ganhou o status de Campeonato Brasileiro. Ou seja, os vencedores daquele torneio foram reconhecidos e homologados pela CBF (Palmeiras, em 1967 e 1969; Santos, em 1968; e Fluminense, em 1970), assim como os ganhadores da Taça Brasil (entre 1959 e 1968). Mais recente, foi a vez de o Atlético, campeão dos campeões de 1937, também “ganhar” um título brasileiro.

Já o Norte-Nordeste rolou de 1968 e 1970. Aliás, a antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD), entidade precursora da CBF, organizou o torneio. O Sport sagrou-se campeão em 1968. Ceará (1969) e Fortaleza (1970) lavaram os canecos nas edições seguintes.

Além da estratégia de jurisprudência nos torneios já homologados pela CBF, um dos argumentos do trio é a maneira com a qual a imprensa enxergava a competição na época: “Brasileirão do Norte”.

“Os clubes reuniram documentos, por meio de estudos de pesquisadores e comparações com outras decisões, e vamos buscar, então, com que o campeonato tenha o status nacional, assim como o Robertão no Sul/Sudeste”, explicou Silvio Neves Baptista Neto, diretor jurídico do Sport.

As federações locais serão responsáveis por encaminhar à CBF os pedidos de equiparação dos três gigantes do futebol nordestino.

