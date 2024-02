Botafogo anuncia Suárez, o Lenhador

Além de Lenhador, Suárez também atacada de Zorro - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Botafogo tem mais um reforço para o elenco. A oitava cara nova no elenco para 2024. Nesta sexta-feira (9), o clube carioca anunciou a contratação do lateral-direito Suárez, o Lenhador. Experiente, o uruguaio tem 35 anos e estava no Getafe (ESP), clube que defendeu por quase uma década. Revelado pelo Defensor (URU), o jogador também acumula passagens por Sporting Gijón e Elche, ambos da Espanha.

O contrato do Botafogo com o defensor charrúa vai até dezembro de 2025. Ele está no Rio de Janeiro desde o início da semana para realizar exames médicos, assinar com o clube e se apresentar ao técnico Tiago Nunes.

Suárez chega para preencher uma posição carente no plantel alvinegro. Afinal, o clube passou seis rodadas do Campeonato Carioca sem nenhum lateral-direito de ofício. Rafael se recupera de lesão. O também uruguaio Ponte serviu o Uruguai no Pré-Olímpico da Venezuela e retornou recentemente. Assim, Tchê Tchê, Júnior Santos e Sá foram improvisados no setor por Nunes.

Antes do Lenhador, o Botafogo buscou, no mercado, outras opções para a lateral-direita: Advíncula, do Boca Juniors, era o principal alvo, mas os argentinos fizeram jogo duro. Em seguida, a SAF do Botafogo aprovou o nome de Suárez por conta de sua experiência.

Além de Suárez, o Botafogo já anunciou os seguintes reforços: John (goleiro), Halter (zagueiro), Barboza (zagueiro), Pablo (zagueiro), Savarino (atacante), Jeffinho (atacante) e Luiz Henrique (atacante).

