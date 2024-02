Manchester City x Everton: escalações e onde assistir

Jogadores do City durante atividade de preparação para enfrentar o Everton - Foto: Divulgação / Man. City - (crédito: Foto: Divulgação / Man. City) Jogada10 Jogada10

A 24ª rodada da Premier League começa neste sábado (10). O atual campeão Manchester City recebe o Everton às 9h30, no Etihad Stadium, pela partida de abertura. O duelo, inclusive, pode mudar momentaneamente a liderança do Campeonato Inglês em caso de vitória dos donos da casa.

Como chega o Manchester City

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola faz mais uma grande campanha na Premier League e está na vice-liderança, com 49 pontos. Assim, a equipe pode assumir o topo da tabela em caso de vitória neste sábado ao ultrapassar o Liverpool, com 51. Além disso, o City tem uma partida a menos em relação aos seus principais concorrentes ao título devido à disputa do Mundial de Clube em dezembro do ano passado.

O City vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Brentford, com direito a hat-trick de Phil Foden. Ao mesmo tempo, Guardiola não terá problemas na escalação e pode entrar em campo com força máxima.

Como chega o Everton

Por outro lado, o Everton está na briga para escapar do rebaixamento. A equipe não faz uma grande temporada e aparece na 18ª posição, com 19 pontos, dentro da zona da degola. Assim, o time vem de três empates consecutivos, sendo o último deles no empate em casa por 1 a 1 contra o Tottenham.

Ao mesmo tempo, a situação piora, uma vez que o Everton terá pelo menos três desfalques para o jogo deste sábado. Arnaut Danjuma, André Gomes e Dele Alli, lesionados, estão fora. Além disso, Amadou Onana, Abdoulaye Doucouré e Ben Godfrey aparecem como dúvida.

Manchester City x Everton

24ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 10/02/2024, às 9h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING):

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, John Stones e Nathan Aké; Rodri; Matheus Nunes, De Bruyne, Phil Foden; Jack Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Ashley Young, Gueye, James Garner e Dwight McNeil; Jack Harrison e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

Árbitro: John Brooks (ING)

VAR: Michael Oliver (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter,InstagrameFacebook.