Corinthians quita multa, e Cuiabá libera técnico António Oliveira

Corinthians acerta dívida com o Cuiabá, que libera o treinador António Oliveira para o Timão - (crédito: Foto: AssCom Dourado) Jogada10 Jogada10

A diretoria do Corinthians pagou nesta sexta-feira (9) a multa de pouco mais de R$ 1,04 milhão para o Cuiabá. Dessa forma, finalizou a contratação do técnico António Oliveira. A diretoria cuiabana, por meio de nota, confirmou a informação.

O pagamento da multa, no entanto, era o entrave para a confirmação do acerto. António Oliveira chegou à capital paulista na noite de quinta. Ele esteve no clube na manha desta sexta-feira e comandou o treino do Timão.

Antes do acerto da multa, porém, António Oliveira esteve no clube. Ele, assim, se apresentou aos funcionários e já comandou o primeiro treino do time. A diretoria corintiana, porém, adiou a confirmação para se proteger.

Isso porque precisava resolver todas as questões legais envolvendo a contratação de António Oliveira. Até a manhã desta sexta-feira a diretoria do Corinthians não havia pagado a quantia de pouco mais de R$ 1 milhão ao Cuiabá, referente à multa rescisória do treinador.

Para o técnico português dirigir o time do banco de reservas no domingo (11), contra a Portuguesa, ele tem de ser registrado pelo Corinthians no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até às 19h desta sexta.

Além disso, o Corinthians tem de acertar as condições de pagamento da multa rescisória de Mano Menezes, demitido na última segunda-feira (5). O clube, porém, ainda está em negociação com os representantes do treinador.

Caso António Oliveira não fique liberado para comandar o time do banco de reservas, os jogadores serão dirigidos por um dos auxiliares dele. Neste cenário, António assistirá ao duelo em um dos camarotes da Neo Química Arena.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.