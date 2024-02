Liverpool x Burnley: escalações e onde assistir

Jogadores do Liverpool durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O líder da Premier League volta a campo neste sábado (10). Em Anfiedl, o Liverpool recebe o Burnley às 12h, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. A vitória é fundamental para os Reds manterem a liderança isolada, isto porque o Manchester City abre a rodada diante do Everton e pode assumir o topo da tabela em caso de tropeço do time comandado pelo técnico Jurgen Klopp.

Como chega o Liverpool

Apesar da liderança, o Liverpool vem de uma derrota por 3 a 1 para o Arsenal e viu sua longa série invicta chegar ao fim. Dessa maneira, os Reds estão no topo da tabela com 51 pontos. Mas, o vice-líder City tem 49, e uma partida a menos devido à disputa do Mundial de Clubes em dezembro do ano passado.

Além disso, o Liverpool terá o desfalque de Konaté, suspenso pelo cartão vermelho recebido na última rodada. Enquanto Salah, Szoboszlai e Tsimikas aparecem como dúvidas.

Como chega o Burnley

Por outro lado, o Burnley é o penúltimo colocado da Premier League e conquistou apenas três vitórias em 23 rodadas. A diferença para o Luton Town, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de sete pontos. No entanto, a equipe conseguiu arrancar um empate na partida contra o Fulham na rodada passada, que pode dar moral para o jogo deste sábado.

As dúvidas no elenco comandado pelo técnico Vincent Kompany ficam por conta de Beyer e Taylor, que ainda se recuperam de lesões.

Liverpool x Burnley

24ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 10/02/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk e Joe Gomez (Robertson); Curtis Jones, Alexis Mac Allister e Gravenberch; Gakpo, Jota e Luis Díaz (Salah). Técnico: Jürgen Klopp.

Burnley: Trafford; Assignon, O’Shea, Ekdal e Vitinho; Berge, Ramsey, Odobert e Brownhill; Foster e Amdouni (Fofana). Técnico: Vincent Kompany.

Árbitro: Tim Robinson (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Onde assistir: Star+

