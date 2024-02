Tottenham x Brighton: escalações e onde assistir

Jogadores do Tottenham durante atividade de preparação para enfrentar o Brighton – Foto: Divulgação - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

Em dia animado na Premier League, Tottenham e Brighton completam a 24ª rodada neste sábado (10). As equipes se enfrentam às 12h, em Londres, em partida que movimenta a briga por uma vaga nas próximas competições europeias.

Como chega o Tottenham

Na quinta posição, com 44 pontos, o Tottenham vem de um tropeço contra o Everton na última rodada e perdeu o quarto lugar, que agora pertence ao Aston Villa, com 46. No entanto, o Spurs vive um bom momento na temporada e tem tudo para conquistar um bom resultado diante de seus torcedores.

Isto porque, o grande reforço para o Tottenham neste sábado será o retorno do atacante Son, que retornou da disputa da Copa da Ásia e está à disposição do técnico Ange Postecoglou.

Como chega o Brighton

Por outro lado, o Brighton faz uma temporada regular e briga na primeira parte da tabela. O time está na 8ª posição, com 35 pontos, sete a menos que o próprio Tottenham, primeira equipe dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

No entanto, o técnico Roberto De Zerbi terá um grande desfalque neste sábado. O atacante João Pedro, destaque da equipe nesta temporada, está lesionado e aparece como baixa confirmada. Assim, o brasileiro se junta a Kaoru Mitoma, Solly March, Julio Enciso e Joel Veltman como jogadores entregues ao departamento médico do clube.

Tottenham x Brighton

24ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 10/02/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Sarr, Maddison; Kulusevski, Richarlison, Timo Werner. Técnico: Ange Postecoglou

Brighton: Verbruggen; Hinshelwood, Dunk, Igor, Estupiñán; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati; Welbeck, Ferguson. Técnico: Roberto De Zerbi

Árbitro: Sam Barrott (ING)

VAR: Jarred Gillett (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter,InstagrameFacebook.