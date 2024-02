Sub-20 do Flamengo, com Raphael Bahia no comando, goleia profissionais do Olaria

Raphael Bahia vem ganhando destaque no comando das categorias de base do Flamengo - (crédito: Foto: divulgação Flamengo) Jogada10 Jogada10

O técnico Raphael Bahia se destacou no comando do Flamengo na última Copa São Paulo. Comandante do Sub-16, assumiu o time na metade da competição. Era um elenco mesclado com garotos do sub-17, já que o time principal foi jogar três rodadas do Cariocão no lugar do elenco A, que estava em pré-temporada nos EUA. Raphael levou o grupo até a semifinal. Dessa forma, o ótimo trabalho fez a diretoria do Rubro-Negro apostar no seu trabalho no Sub-20. E sua estreia não poderia ser melhor. Nesta quarta-feira (7/2), num jogo-treino contra os profissionais do Olaria, no Ninho do Urubu, arrasou: 4 a 0.

A troca no comando da equipe sub-20 B se deu após a saída de Leonardo Chered. Raphael Bahia “pulou” uma categoria, o sub-17, que ficou a cargo do ex-lateral-esquerdo Filipe Luís, recém-aposentado da carreira de futebol.

Raphael Bahia, bons resultados no Flamengo

No clube desde março de 2023, Bahia conquistou a Flamengo Adidas Cup, Brasil Soccer Cup e Liam Brady Cup (invicto). Além disso, foi vice-campeão da Guadalupe Cup e semifinalista do Torneio Guilherme Embry. Neste ano, assumiu o time no meio da Copinha e levou para a semifinal.

Olaria na Copa do Brasil

O Olaria, que está na Segundona do Carioca (será disputada no segundo semestre), começou a sua preparação para a Copa do Brasil. Mas não se saiu nada bem num jogo-treino contra o Sub-20 reserva do Flamengo. Na primeira fase da Copa do BR, o Olaria enfrentará o São Bernardo-SP, no dia 21 de fevereiro.

