Daniel, do Fluminense, acerta transferência para o Atlético-GO

Após recusar o Vitória, Daniel está de saída do Fluminense. Afinal, o meio-campista, de 28 anos, aceitou a proposta do Atlético-GO de um ano por empréstimo. A saída do jogador é para enxugar o elenco, algo que Fernando Diniz ressaltou recentemente em uma de suas coletivas. A informação é do portal “ge”.

O atleta, inclusive, esteve em Goiânia para fazer exames médicos para assinar o vínculo com a nova equipe. Revelado nas divisões de base do Tricolor, o meio-campista teve passagens por Oeste e Botafogo-SP e também atuou pelo Bahia em 2020. Por ter defendido as cores do Esquadrão de Aço, ele recusou uma proposta do rival.

Ao longo dos últimos três anos de carreira, Danielzinho disputou 177 partidas pelo Tricolor baiano, com 11 gols e 17 assistências. Pelo clube baiano, o jogador conquistou o Campeonato Baiano, uma Copa do Nordeste e o acesso para a Série A, em 2022.

Na temporada passada, retornou ao Fluminense, porém não teve espaço no elenco que conquistou o título inédito da Copa Libertadores, no Maracanã.

