Atlético-MG pode ter aumento de capital da SAF; entenda

Sede do Atlético-MG, em Lourdes, segue pertencendo ao associativo - (crédito: BRUNO CANTINI)

O Conselho Deliberativo do Atlético-MG convocou uma reunião extraordinária para discutir a aprovação do aumento de capital na SAF do clube em mais R$ 200 milhões. O evento será no dia 26 de fevereiro, na sede do Galo, em Lourdes.

Grupo de investimento em participações Multiestratégia, Galo Forte injetará os R$ 200 milhões de forma integral. Daniel Vorcaro, dono do Banco Máster e que tem 10,9% de 75% das ações da Galo Holding, é quem gere a organização. Se aprovado, o grupo deverá ter fatia menor entre os 75%. Em relação ao associativo, contudo, nada se altera, e o Galo seguirá com 25%.

Em pauta, porém, não estarão somente assuntos relacionados à SAF. Temas como a Libra e a Arena MRV também serão discutidos pelos conselheiros. Os dois assuntos, afinal, têm rendido discussões nos bastidores do clube. A Libra, que é um dos blocos por trás da organização visando a uma Liga no futebol brasileiro, encaminhou recentemente a venda de direitos de transmissão para a Globo. O Atlético está neste grupo. Já em relação ao estádio, a SAF é quem toma conta e debaterá estratégias para exploração comercial da Arena MRV.