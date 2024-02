Dortmund vence Freiburg e mantém boa fase na Bundesliga

Destaque do jogo, Malen arriscou uma finalização de bicicleta - Foto: Sascha Schuermann/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Sascha Schuermann/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Borussia Dortmund venceu mais uma no Campeonato Alemão. Com grande atuação do atacante Malen, o Borussia venceu o Freiburg por 3 a 0, no Signal Iduna Park, e segue forte na briga por uma vaga na próxima edição da Champions. O holandês marcou os dois primeiros gols da equipe ainda no primeiro tempo, enquanto Füllkrug, já na reta final da partida, completou o placar após duas assistências na abertura da 21ª rodada da Bundesliga.

Dessa maneira, o Borussia segue firme na briga por uma vaga na próxima Champions e está há mais de dois meses sem perder. A equipe chegou aos 40 pontos e está na quarta, empatada com o Stuttgar, em terceiro, mas que ainda entra em campo nesta 21ª rodada. Além disso, o Dortmund abriu quatro pontos de vantagem para o RB Leipzig, em quinto, e se mantém dentro da zona de classificação independente do resultado do adversário.

Ao mesmo tempo, o Dortmund chegou à quarta vitória nos últimos seis jogos pela Bundesliga.

Por outro lado, o Freiburg chegou à terceira derrota consecutiva na Bundesliga e agora está mais distante da briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Embora esteja na 7ª posição, a primeira fora da zona, o time segue três pontos atrás do Eintracht, em sexto, que por sua vez pode ampliar a “gordura” para seis pontos em caso de vitória em casa sobre o Bochum.

Borussia Dortmund x Freiburg

O Dortmund fez um bom primeiro tempo e contou com grande atuação de Malen para encaminhar a vitória ao levar o placar de 2 a 0 para o intervalo. O atacante marcou os dois gols para a equipe mandante em finalizações de dentro da área, uma logo aos 15 minutos e outra já nos acréscimos. Por outro lado, o Freiburg pouco produziu e o técnico Christian Streich não se exitou ao fazer duas alterações na equipe ainda na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Borussia manteve o domínio da partida, controlou o resultado e criou ainda mais chances de gol. Malen manteve a grande atuação, distribuiu bons passes e foi o melhor em campo. No entanto, o Dortmund só conseguiu converter uma oportunidade já nos momentos finais do jogo. Aos 41 minutos, o aniversariante do dia Füllkrug, de cabeça, confirmou o triunfo por 3 a 0.

Jogos da 21ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (9/2)

Borussia Dortmund 3×0 Freiburg

Sábado (10/2)

Augsburg x RB Leipzig – 11h30

Werder Bremen x Heidenheim – 11h30

Monchengladbach x Darmstadt – 11h30

Union Berlin x Wolfsburg – 11h30

Eintracht x Bochum – 11h30

Leverkusen x Bayern de Munique – 14h30

Domingo (11/2)

Stuttgart x Mainz – 11h30

Hoffenheim x Colônia – 13h30

