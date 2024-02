Com passes de gênio, Matheus Pereira comanda vitória cruzeirense

O time do Cruzeiro passeou em campo diante do Patrocinense - (crédito: Fotos: Staff Images / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Matheus Pereira foi o nome do jogo na vitória do Cruzeiro por 3 a 0 sobre o Patrocinense nesta sexta-feira (9). O camisa 10, assim, deu dois passes de craque, um para o gol de Marlon e o outro para Artur Gomes marcar. Na análise do meia, o time está numa crescente e assimilando bem os ensinamentos do técnico.

“O time está crescendo, são ideias novas e a gente está assimilando bem. Saiu muita coisa que trabalhamos na semana. Temos de continuar assim, olhando positivo, vendo as coisas que a gente precisa melhorar. O time está de parabéns. Acho que o coletivo foi muito bem. Mas o mais importante foram os três pontos”, afirmou Matheus Pereira.

Craque do time na vitória desta sexta-feira, Matheus Pereira, dessa forma, pode até ser premiado pelo técnico Nicolás Larcamón. Ambos conversaram no gramado após a partida e riram muito. Em pleno carnaval, a folia promete ser das melhores para o jogador. O camisa 10 revelou que o bate-papo com o comandante foi bom.

“O treinador disse que talvez me dê folga. E isso me deixou feliz”, completou Matheus Pereira.

Marlon cita ensinamento da própria mãe

Autor de um dos gols do Cruzeiro na vitória por 3 a 0 sobre o Patrocinense, o lateral-esquerdo Marlon explicou que a sua função é a de apoiar o ataque. Sempre. Incansável no gramado, assim, ele vai e volta muitas vezes ao campo adversário. Numa dessas subidas, afinal, Matheus Pereira faz ótimo lançamento para o lateral, que abriu o placar.

“Hoje eu pude jogar um pouquinho mais adiantado, né? O gol saiu numa jogada que você faz inúmeras vezes. Quando se é lateral, você vai muitas vezes para não receber a bola. Isso serve para abrir espaço. Mas eu já me acostumei a isso, é o meu trabalho”, disse o cruzeirense.

O time do Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira (15), às 20h, contra o América-MG. As equipes se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

