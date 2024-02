Corinthians anuncia oficialmente o técnico António Oliveira

António Oliveira comandou treino ainda pela manhã - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians anunciou, no começo da noite desta sexta-feira (9), a contratação do técnico António Oliveira, de 41 anos . O português estava no Cuiabá e chega após o Timão confirmar o pagamento da multa rescisória, de R$ 1.040.000 à equipe mato-grossense. Durante o dia, ele já tinha comandado o treinamento da equipe no CT Joaquim Grava, mas seu anúncio dependia de alguns detalhes para acontecer oficialmente.

Com a multa paga, o Corinthians pôde, enfim, confirmar a chegada de António Oliveira. Isto também significa que o clube finalmente chegou a um acordo para pagar a multa de mais de R$ 9 milhões a Mano Menezes, técnico demitido na última segunda-feira. Com este acordo, António já pôde ser registrado oficialmente na CBF e também no Campeonato Paulista, competição que o time segue disputando.

O contrato vale até dezembro, mas há uma renovação automática por mais um ano, caso o clube se classifique para a Copa Libertadores. No Brasil, o português já treinou Athletico Paranaense, Cuiabá e Coritiba, além do Benfica B, de Portugal. Ele também foi auxiliar do Santos, assim como do Al-Kazma, do Kuwait.

Ao lado de Antônio, chegam os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio. O clube ainda não confirma oficialmente mas a tendência é que Antônio Oliveira já faça sua estreia pelo Corinthians neste domingo contra Portuguesa pela terceira rodada do Paulistão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.