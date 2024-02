Real Madrid x Girona: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Madrid venceu o Girona por 3 a 0 no primeiro turno - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da La Liga. Afinal, neste sábado, o líder Real Madrid recebe o vice-líder Girona pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Santiago Bernabéu, às 14h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 14h30 (de Brasília). Como chega o Real Madrid Líder da competição, o Real Madrid tem um verdadeiro confronto direto pelo título. Afinal, com 58 pontos, o time de Carlo Ancelotti tem dois a mais que o adversário deste sábado. Em caso de vitória, a distância aumenta para cinco pontos, mas, em caso de derrota, o clube merengue volta a ser vice-líder. Como chega o Girona Vivendo um conto de fadas nesta temporada, o Girona tem seu grande teste de fogo para brigar com o título. Depois de liderar o torneio em boa parte, a equipe comandada por Míchel agora pode recuperar a primeira colocação. Para isso, contudo, a missão será das mais difíceis existentes, que é bater o Real Madrid no Santiago Bernabéu. REAL MADRID X GIRONA La Liga 2023/24 – 24ª rodada

Data e horário: 10/02/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni (Nacho Fernández) e Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga e Bellingham; Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

GIRONA: Gazzaniga; Yan Couto, Eric García, Arnau Martínez e Gutiérrez; Torre, Aleix García e Martín; Tsyhankov, Dovbyk e Savinho. Técnico: Míchel

Árbitro: Juan Martínez Munuera

Assistentes: Diego Barbero Sevilla e Miguel Martínez Munuera

