Roma x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Partida marcará mais um reencontro de Lukaku com seu ex-clube - (crédito: Foto: Isabella Bonotto/AFP via Getty Images)

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Italiano. Afinal, neste sábado, a Roma recebe a Inter de Milão pela 24ª rodada da Lega Serie A. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Olímpico, na capital do País da Bota, às 14h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 14h (de Brasília). Como chega a Roma A Giallorossi está empolgada com a chegada do técnico De Rossi, que disputou três partidas até o momento e venceu todas. Com 38 pontos, a Roma está na quinta colocação, tentando entrar na zona de classificação para a Champions, um ponto atrás da Atalanta. O time de Bérgamo, porém, que está em quarto, tem uma partida a menos. Como chega a Inter de Milão Líder isolada, a Inter tenta ampliar a vantagem na ponta do torneio. Com 57 pontos, os atuais vice-campeões continentais têm quatro a mais que a Juventus, vice-líder, mas com um jogo a menos. Ou seja, a Nerazzurri tem a chance de ficar ainda mais confortável na primeira colocação e caminhar rumo ao título. ROMA X INTER DE MILÃO Lega Serie A 2023/24 – 24ª rodada

Data e horário: 10/02/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

ROMA: Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Llorente e Angelino; Pellegrini, Paredes e Cristante; El Shaarawy, Dybala e Lukaku. Técnico: Daniele De Rossi

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Marco Guida

Assistentes: Filippo Meli e Stefano Alassio

Árbitro: Marco Guida

Assistentes: Filippo Meli e Stefano Alassio

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni